Trotz Mega-Dschungel-Gage: Gil Ofarim soll kaum Unterhalt für seine Kinder zahlen
München/Leipzig - Er habe seinen Kids vor dem Dschungelcamp versprochen, dass er zurückkehren werde, wieder da sein wolle. Mit Aussagen wie diesen gewann Gil Ofarim (43) in der Sendung die Zuschauer für sich, wurde schließlich zum Dschungelkönig. Vier Monate nach der Show scheint von den Versprechungen nur noch wenig übrig. Einem Medienbericht zufolge soll es Gil Ofarim mit den Unterhaltszahlungen für seine Kinder alles andere als genau nehmen. Die Versäumnisse sollen so weit gegangen sein, dass sogar das Jugendamt einspringen musste.
Das Amt habe Ofarims Ex-Frau Verena (37) einen sogenannten Unterhaltsvorschuss zahlen müssen, wie es die "Bild" am Donnerstag berichtete. Dabei handle es sich um eine staatliche Hilfe, die Kinder erhalten, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht regelmäßig zahlt - in diesem Fall offenbar Gil Ofarim.
Grund für die unregelmäßigen Zahlungen ist demnach, dass beim Thema Unterhaltung noch nicht alle Punkte geklärt seien, wie die Zeitung aus Behördenkreisen erfahren habe.
Das einstige Teenie-Idol soll inzwischen zwar eine Einmalzahlung geleistet haben. Diese soll jedoch nicht den kompletten, noch offenen Betrag der Unterhaltungsforderung abdecken.
TAG24 fragte beim Münchner Sozialreferat nach, in dessen Zuständigkeitsgebiet Ofarims Kinder leben. Was ist dran an den Vorwürfen. Die Antwort der Behörde: "Aus Gründen des Datenschutzes können wir zu konkreten Einzelfällen keine Auskünfte erteilen. Ich bitte um Verständnis", teilte ein Sprecher mit.
Gil Ofarim im Dschungelcamp: "Ich halte mein Versprechen"
Zur Erinnerung: Ofarim soll allein für seine Teilnahme am Dschungelcamp rund 300.000 Euro erhalten haben, weitere 100.000 Euro als Siegprämie. Laut "Bild" genug, um seine Kinder Anouk und Leonard damit bestens zu versorgen.
Stattdessen soll es auch vier Monate nach der Show noch immer Klärungsbedarf in der Angelegenheit geben.
Im Dschungel hatte Ofarim gesagt, er habe München verlassen müssen, um Kosten zu sparen. Nach der Show wolle er jedoch zu seiner neuen Frau Patricia und seinen KIndern zurückkehren. "Und ich halte mein Versprechen."
Mit-Camper Umut Tekin (29) hatte daraufhin gekontert, das müsse er erstmal beweisen. "Ich hab gelernt, reden kann man viel."
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