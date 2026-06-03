Diese Liebesbeichte von Kumpel Pietro Lombardi lässt selbst Olli Pocher verstummen

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Im Podcast plaudern Oliver Pocher und Pietro Lombardi viel über ihr Privatleben. Ein ungeahntes Liebesgeständnis des Sängers lässt den Comedian kurz verstummen.

Von Frederick Rook

Köln - In ihrem Podcast plaudern Oliver Pocher (49) und Pietro Lombardi (33) regelmäßig über ihr Privatleben. Ein unerwartetes Liebesgeständnis des Sängers lässt den Comedian jetzt kurz verstummen.

Pietro Lombardi (33) hat in seinem Podcast mit einem unerwarteten Liebesgeständnis für Aufsehen gesorgt.
Pietro Lombardi (33) hat in seinem Podcast mit einem unerwarteten Liebesgeständnis für Aufsehen gesorgt.  © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Pocher spricht in der aktuellen Episode von "Die Patchwork Boys" erneut über seine Erfahrungen mit Beziehungen und Freundschaften. Dabei betont er, wie wichtig ihm eine offene und ehrliche Kommunikation in diesem Zusammenhang sei.

Sein Gegenüber teilt diese Ansicht. Um dies zu untermauern, haut der Sänger plötzlich einen Satz heraus, mit dem wohl niemand gerechnet hat – auch Olli nicht. "Zum Beispiel: Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch!", so Pietro.

Rumms! Über mehrere Sekunden herrscht Stille an den Mikrofonen. Gemeint ist natürlich Laura Maria Rypa (30), die Ex-Verlobte des ehemaligen DSDS-Siegers und Mutter seiner zwei jüngsten Söhne. Seit August 2025 gehen die beiden getrennte Wege.

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Pietro Lombardi Ausgerechnet er! Pietro Lombardi und Oliver Pocher treffen Bushidos Erzfeind Abou-Chaker

Irgendwann bringt Pocher dann ein spürbar überraschtes "Okay …" heraus. Lombardi spürt die Irritation und stellt sofort klar: "Aber wir sind halt nicht zusammen." Mehr ins Detail möchte der 33-Jährige eigentlich nicht gehen. Seine Bitte: "Lass' das Thema zumachen."

Wie Pietro Lombardi den Status Quo mit Ex-Freundin Laura beschreibt

Haben zwei gemeinsame Söhne: Pietro und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30).
Haben zwei gemeinsame Söhne: Pietro und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30).  © Rolf Vennenbernd/dpa

Dafür hat er sich allerdings den falschen Gesprächspartner ausgesucht. Nachdem Pocher ihn daran erinnert hat, dass er gerade selbst öffentlich verraten habe, dass er seine Ex noch liebe, versucht sich Pietro erneut an einer Erklärung.

"Was ich sagen wollte: Wenn du mich jetzt fragen würdest: 'Liebst du diese Frau noch?' Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja", beschreibt der Entertainer den Status quo. Vor allem für die gemeinsamen Kinder würden er und Laura noch viel Zeit miteinander verbringen.

Körperlich näher seien sie sich in den vergangenen Monaten aber nicht mehr gekommen, wie Pietro weiter versichert.

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"Seit wir getrennt sind, hatten wir nicht einmal was miteinander", betont er.

Seine Fühler nach anderen Frauen hat der ehemalige Pizzabäcker laut eigener Aussage in dieser Zeit aber auch nicht ausgestreckt. Er wolle sich vor allem auf seine Familie konzentrieren. Dating sei deshalb derzeit für ihn kein Thema.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

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