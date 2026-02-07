Gina-Lisa spricht offen über lebensbedrohlichen OP-Albtraum: "Ich kämpfe jeden Tag"
Köln/Frankfurt am Main - Bei der Premiere der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" sorgt Gina-Lisa Lohfink (39) nicht nur mit Reality-Anekdoten für Gesprächsstoff, sondern vor allem mit einem erschütternd offenen Geständnis über eine Beauty-OP, die für sie bis heute lebensgefährliche Folgen hat.
"Ich habe noch zwei OPs vor mir und wurde verpfuscht in der Türkei", erzählt Gina-Lisa im Interview mit TAG24.
Der Eingriff, den sie bewusst offen kommuniziert hatte, entwickelte sich im Nachhinein zu einem medizinischen Albtraum.
"Manche sagen, ja, bist du selber dran schuld. Ja, aber ich wollte ja eine OP machen, aber nicht im Sterben liegen oder verpfuscht werden", führt die 39-Jährige weiter aus.
Die lebensbedrohlichen Nachwirkungen machen ihr weiterhin zu schaffen: "Ich habe immer noch Schmerzen. Mir geht es immer noch nicht so gut. Aber ich kämpfe mich tapfer jeden Tag durchs Leben." Worte, die zeigen, wie ernst die Situation bis heute ist.
Wilde Kack-Story und Gina-Lisas Einschätzung zum aktuellen Dschungelcamp
Trotz der schwierigen gesundheitlichen Phase lässt sich Gina-Lisa die Premiere-Feierlichkeiten aber nicht entgehen und beweist dabei auch Humor.
Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel (Start ab dem 16. Februar/20.15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn) wird eine besonders intime Szene zu sehen sein, über die sie selbst lachen kann: "Jetzt weiß jeder, dass ich Durchfall hatte und am Kacken war", sagt sie schmunzelnd.
Selbstironisch fragt sie sich im Anschluss, was die Produktion da alles noch "reingeschnitten" habe. Sicher ist für sie indes: Die neue Staffel werde "die krasseste überhaupt" und vor allem "sehr unterhaltsam".
Auch zum aktuellen Dschungelcamp hat die Reality-Bekanntheit eine klare Meinung. Ihre Favoriten bei der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": "der Hubert, die Samira und die Simone".
Den Umgang mit dem bundesweit umstrittenen Gil Ofarim (43) bewertet sie differenziert. Jeder Mensch habe eine zweite Chance verdient, sagt sie, vorausgesetzt, echte Einsicht und eine glaubhafte Entschuldigung folgen.
Titelfoto: Joyn/Joshua Schneider