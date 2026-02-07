Gina-Lisa spricht offen über lebensbedrohlichen OP-Albtraum: "Ich kämpfe jeden Tag"

Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" spricht Gina-Lisa Lohfink offen über eine Beauty-OP, die für sie bis heute lebensgefährliche Folgen hat.

Von Maximilian Hölzel

Köln/Frankfurt am Main - Bei der Premiere der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" sorgt Gina-Lisa Lohfink (39) nicht nur mit Reality-Anekdoten für Gesprächsstoff, sondern vor allem mit einem erschütternd offenen Geständnis über eine Beauty-OP, die für sie bis heute lebensgefährliche Folgen hat.

Gina-Lisa Lohfink (39) hat sich einer Beauty-OP unterzogen, die sie bis heute körperlich und psychisch belastet. © Joyn/Joshua Schneider "Ich habe noch zwei OPs vor mir und wurde verpfuscht in der Türkei", erzählt Gina-Lisa im Interview mit TAG24. Der Eingriff, den sie bewusst offen kommuniziert hatte, entwickelte sich im Nachhinein zu einem medizinischen Albtraum. "Manche sagen, ja, bist du selber dran schuld. Ja, aber ich wollte ja eine OP machen, aber nicht im Sterben liegen oder verpfuscht werden", führt die 39-Jährige weiter aus. Gina-Lisa Lohfink Nach 20 Jahren TV-Erfahrung: Gina-Lisa Lohfink tratscht im eigenen Podcast über Heidi Klum und Co. Die lebensbedrohlichen Nachwirkungen machen ihr weiterhin zu schaffen: "Ich habe immer noch Schmerzen. Mir geht es immer noch nicht so gut. Aber ich kämpfe mich tapfer jeden Tag durchs Leben." Worte, die zeigen, wie ernst die Situation bis heute ist.

Wilde Kack-Story und Gina-Lisas Einschätzung zum aktuellen Dschungelcamp