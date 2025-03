Gina-Lisa Lohfink bei "Big Brother": Liebeserklärung zum Abschied

Frankfurt am Main/Rödermark - Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink ist zurück im TV: Sie zieht in den " Big Brother "-Container ein - und die 38-Jährige plant, die Wohngemeinschaft ordentlich aufzumischen.

Als Reality-Darstellerin konnte Gina-Lisa Lohfink (38) schon einige Show-Erfahrungen sammeln, nun kommt der "Big Brother"-Container hinzu. © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Das Model aus Rödermark bei Frankfurt am Main wird am Dienstag ab 19.15 Uhr erstmals in dem 24-stündigen Livestream von "Big Brother - Die Show" auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen sein, heißt es in einem Instagram-Eintrag.

"Ihr wisst, was das bedeutet: Drama, Spaß und jede Menge Unterhaltung!", lautet das dazu abgegebene Versprechen an die Fans.

Für Gina-Lisa bedeute der Einzug in den Container, dass sie von da an für längere Zeit von ihrer Lebensgefährtin Missy (34) getrennt sein wird.

Die ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin nahm dies zum Anlass, der 38-Jährigen am Montag öffentlich in einer an die "Königin" Gina-Lisa adressierten Instagram-Story ihre Liebe zu erklären.