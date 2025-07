Nur 17 Wochen nach der Geburt ihres Babys sorgt Schumi-Tochter für Sensation

Für die passionierte Westernreiterin ist es die erste Goldmedaille als frischgebackene Mutter. In der Kategorie "Senior Professional Riders" sorgte sie mit satten 222 Punkten für den entscheidenden Beitrag zum Gold-Coup.

Auf der familieneigenen "CS Ranch" von Mama Corinna (56, l.) ritt die frischgebackene Mama sensationell zur Team-Goldmedaille. © Marius Becker/dpa

Der Wettbewerb war für Schumacher ein echtes Heimspiel. Austragungsort war nämlich tatsächlich das Anwesen von Mama Corinna nahe dem Genfer See. Nur wenige Minuten vom Wohnsitz der Familie entfernt misst sich dort in diesen Tagen die internationale Elite des Westernreitens.

In der Disziplin Reining treten in diesem Jahr über 200 Reiter-Pferd-Paare aus 14 Nationen an. Dabei einen Sieg einzufahren ist gar nicht hoch genug zu bewerten, zumal die Schumi-Tochter auch erst seit wenigen Wochen überhaupt wieder im Sattel sitzt.

Bei dem Wettkampf auf der "CS Ranch" sollen auch Mama Corinna, Onkel Ralf und Großvater Rolf zugeschaut haben. Am Samstag (12. Juli) geht Gina auch noch in der Einzelkonkurrenz an den Start.

Und wer weiß: Vielleicht beschenkt sie ihre Tochter Millie dann auch schon gleich mit der zweiten Goldmedaille. Erst im März waren Schumacher und ihr Ehemann, Westernreiter Iain Bethke, erstmals Eltern geworden.