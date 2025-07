Emmy Russ entführt? Follower nach diesen Worten irritiert

Hamburg - Am Freitag veröffentlichte Emmy Russ eine Story, die Follower schwer irritierte. Es wurde gar über eine Entführung spekuliert. Die Reality-Queen hat sich am Samstag dazu geäußert.

Alles in Kürze

Emmy Russ (26) verkauft T-Shirts mit der Aufschrift "Ich hasse Menschen". © Instagram/emmyruss

In den letzten Tagen konnte man in der Story von Emmy Russ eine echte Lovestory verfolgen. Das Reality-TV-Sternchen hatte sich Hals über Kopf in eine Straßenkatze verknallt.

Und so erlebte man die 26-Jährige, wie man sie eigentlich nicht kennt: ausgesprochen liebevoll. Ansonsten ist die Wahl-Spanierin wohl, gelinde gesagt, etwas schroffer.

Wer einen Beweis dafür brauchte, bekam ihn nun geliefert. "Ich muss euch mal ganz kurz ein paar Nachrichten von euch einblenden. Es war einfach so lustig. Ich hab euch nämlich gestern Morgen einen schönen Tag gewünscht", erzählte sie.

Was folgte, sagte viel über sie aus. "Ich glaube, das war sehr neu für viele", kommentierte sie die veröffentlichten Nachrichten.

"Du wurdest entführt, solch liebe Worte von wem, der Menschen hasst", schreibt ein Follower etwa. "Emmy, bis du's?", fragt ein anderer irritiert.