Giovanni Zarrella verschweigt seiner Frau wichtiges Detail - so reagiert sie
Köln - Wäre die Bilderbuchehe von Giovanni Zarrella (47) und seiner Frau Jana Ina (48) beinahe in die Brüche gegangen? Kurz nach ihrer Hochzeit verschwieg der 47-Jährige seiner Gattin ein wichtiges Detail - doch diese reagierte beeindruckend.
Inzwischen ist der Italiener ein gefeierter Showmaster und dank seiner "Die Giovanni Zarrella Show" sowie seiner Schlagersongs so erfolgreich wie noch nie.
Doch das ist nicht immer so gewesen. Denn der Aufstieg ist äußerst steinig gewesen und sorgte sogar dafür, dass er seiner Ehefrau eine große Lüge auftischte.
"Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", verrät der 47-Jährige im Podcast "Hotel Matze" über einen seiner dunkelsten Momente.
Denn im Jahr 2006 ging seine Band Bro'Sis in die Brüche. Ein schwerer Schlag für Giovanni, der sich fortan in der Arbeitslosigkeit befand.
Doch diese wollte er seiner Liebsten nicht preisgeben, da er die Situation als "sehr peinlich" empfand. "Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr, und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten", habe er Jana Ina vorgeschwindelt.
So hat Jana Ina Zarrella auf die Lüge reagiert
Der einstige Jugendspieler des VfB Stuttgart habe einfach nicht gewusst, wie es weiter gehe und was er nun machen solle.
Als der Druck dann jedoch zu große geworden sei, habe er bei der heute 48-Jährigen reinen Tisch gemacht.
"Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch", sei die Reaktion von Jana Ina auf seine Beichte gewesen, wie der Sänger verrät.
Die schweren Zeiten hat Giovanni allerdings mittlerweile hinter sich. Seine Samstagabend-Show ist so erfolgreich, dass das ZDF Anfang des Jahres einen Hammer-Deal mit dem Entertainer abgeschlossen hat. Denn der Kontrakt wurde um stolze drei Jahre verlängert und er darf im Jahr zwei Sendungen mehr moderieren.
Außerdem bekommt Giovanni seine erste Weihnachtsshow beim Mainzer Sender. Am 4. Dezember tritt er mit "Die große Weihnachtsshow" die Nachfolge von Carmen Nebel (69) an.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa