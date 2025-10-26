Giovanni Zarrella verschweigt seiner Frau wichtiges Detail - so reagiert sie

Köln - Wäre die Bilderbuchehe von Giovanni Zarrella (47) und seiner Frau Jana Ina (48) beinahe in die Brüche gegangen? Kurz nach ihrer Hochzeit verschwieg der 47-Jährige seiner Gattin ein wichtiges Detail - doch diese reagierte beeindruckend.

Giovanni Zarrella (47) ist inzwischen einer der gefragtesten Entertainer in Deutschland. © Henning Kaiser/dpa

Inzwischen ist der Italiener ein gefeierter Showmaster und dank seiner "Die Giovanni Zarrella Show" sowie seiner Schlagersongs so erfolgreich wie noch nie.

Doch das ist nicht immer so gewesen. Denn der Aufstieg ist äußerst steinig gewesen und sorgte sogar dafür, dass er seiner Ehefrau eine große Lüge auftischte.

"Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", verrät der 47-Jährige im Podcast "Hotel Matze" über einen seiner dunkelsten Momente.

Denn im Jahr 2006 ging seine Band Bro'Sis in die Brüche. Ein schwerer Schlag für Giovanni, der sich fortan in der Arbeitslosigkeit befand.

Doch diese wollte er seiner Liebsten nicht preisgeben, da er die Situation als "sehr peinlich" empfand. "Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr, und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten", habe er Jana Ina vorgeschwindelt.