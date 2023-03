Gisele Bündchen packt über Brady-Scheidung aus: "Der Tod meiner Träume"

Football-Megastar Tom Brady (45) und Supermodel Gisele Bündchen (42) gaben vergangenen Spätsommer ihre Trennung bekannt © dpa/Charles Sykes

Nach 13 Ehejahren trennte sich das einstige Power-Couple vor einigen Monaten ziemlich überraschend. Viele machten Bradys Entscheidung, aus seinem Ruhestand zurück in die NFL zu kehren, dafür verantwortlich. Bündchen soll mit dem Schritt so gar nicht zufrieden gewesen sein.

Alles Quatsch, sagte das Model nun! Die Spekulationen seien "sehr verletzend" und "das Verrückteste" gewesen, was sie je gehört habe, erzählte die 42-Jährige im Gespräch mit der Vanity Fair.

"Was gesagt wurde, ist ein Teil eines viel größeren Puzzles. Es ist nicht so schwarz und weiß", erklärte Bündchen. Die Trennung sei beiden sehr schwergefallen: "Es ist hart, weil du dir vorstellst, dass dein Leben auf eine bestimmte Weise verlaufen würde, und du alles getan hast, was du konntest." Es sei der "Tod ihrer Träume" gewesen.

Nichtsdestotrotz scheint sie kein Fünkchen Hass in Richtung ihres Ex-Partners zu verspüren. "Ich habe ihn immer angefeuert, und ich würde es für immer tun. Wenn es einen Menschen gibt, von dem ich möchte, dass er der glücklichste der Welt ist, dann ist er es, glaubt mir."

Sie wünsche sich, dass alle Träume ihres langjährigen Wegbegleiters wahr werden.