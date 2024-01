Giulia Siegel hat 8 Kilo zugenommen: Ihrem Freund ist das zu viel

München - Giulia Siegel (49) passt nicht mehr in ihre Designer-Klamotten rein und erscheint bei der "Perfect Runway Charity Gala" im 20-Euro-Kleid.

Dann musste eben der 20 Euro Glitzerjumpsuit einer Billigmarke her, denn der würde wenigstens passen, so die 49-Jährige.

Für die Veranstaltung waren ihr mehrere Looks ins Hotel gebracht worden, gepasst hatte jedoch keiner.

Bei einem Event gab die Jährige im RTL-Interview nun offen zu, dass sie nicht mehr in ihre Kleidung passt.

"Ich mag es selber nicht so gerne und Ludwig sagt auch: 'Schatz, ein bisserl was kannst du schon wieder abnehmen'."

Ihrem Lebensgefährten Ludwig Heer (42) gefalle Siegels optische Veränderung übrigens so gar nicht.

Die Gewichtszunahme würde Siegel auch an den Armen und im Gesicht deutlich erkennen.

Der Münchner Koch (hier rechts im Bild) könnte Giulia zumindest in Sachen Ernährung unterstützen. © EPA/EDDY LEMAISTRE

Ein Satz, der den meisten Frauen von ihrem Liebsten so gar nicht gefallen würde. Doch Giulia ist da offenbar anderer Meinung:

"Ich sehe mich ja selber im Spiegel und merke einfach auch, ich werde jetzt 50 dieses Jahr, an der Hüfte kommt der Speck und am Bauch ist so ein bisschen Speck...", erklärte die 49-Jährige.

Laut Siegel läge die Gewichtszunahme einfach am zunehmenden Alter. Zudem würde sie einfach zu "gerne Essen und Trinken".

"Wenn ich jetzt einen Monat keinen Alkohol trinken würde, würde ich wahrscheinlich vier Kilo weniger haben."