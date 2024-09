Söder-Tochter lässt Schleife sprechen: Gloria-Sophie mit Liebes-Überraschung

Die Tochter von Boris Becker, Anna Ermakova (24, l.), und die Tochter von Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt (25), auf der Theresienwiese. © Felix Hörhager/dpa

Am ersten Wochenende des 189. Münchner Oktoberfests band sich Gloria-Sophie ihre Schleife nämlich rechts! Somit ist klar: Das Model ist offiziell "vergeben".

Mit der Schleife der Schürze lässt sich der Beziehungsstatus der Damen ganz leicht erkennen: Nach links gebunden bedeutet Single.

"Ich bin glücklich frisch vergeben und deswegen dachte ich mir, zeige ich das hier auf der Wiesn das erste Mal", so Burkandt gegenüber der Bild-Zeitung.

Ihr Partner war mit dem Statement einverstanden, will selbst aber noch nicht in die Öffentlichkeit treten, so die 25-Jährige.