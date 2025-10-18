Glück im Unglück: Show-Exit rettete Familienhund von "Sommerhaus"-Paar

Köln/München - Für viele Zuschauer waren Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25) die absoluten Favoriten auf den Sieg im diesjährigen " Sommerhaus der Stars ". Entsprechend groß war der Frust, als das Couple die Koffer packen musste. Doch ihr Exit hatte auch etwas Gutes, wie sich nun herausgestellt hat.

Ryan Wöhrl (23) und Lina (25) gemeinsam mit ihren Hunden Lua (r.) und Sunny. © Instagram/ryanwoe (Screenshot)

Er sei natürlich zunächst ziemlich traurig und enttäuscht gewesen, als sie aus der Show flogen und die Rückreise von Bocholt nach München antreten mussten, verrät Ryan im YouTube-Podcast "Couple steht Kopf", den er gemeinsam mit Lina aufnimmt.

Inzwischen ist er sich aber sicher: "Das war das Beste, was passieren konnte, dass wir da rausgeflogen sind!" Der Grund: "Wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt rausgeflogen wären, wäre Sunny einfach nicht mehr bei uns."

Die zehn Jahre alte Fellnase war während der Dreharbeiten bei Ryans Eltern und dort "echt super versorgt", berichtet Lina weiter. Doch als das Reality-Paar Sunny abholen wollte, habe sich schnell gezeigt, dass mit der Hündin etwas nicht stimmte.

"Sie war wirklich wie aufgeblasen", erinnert sich Lina, die von einem "richtig runden Bauch" spricht. Ryans Eltern seien zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Sunny lediglich läufig sei.