Glück im Unglück: Show-Exit rettete Familienhund von "Sommerhaus"-Paar
Köln/München - Für viele Zuschauer waren Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25) die absoluten Favoriten auf den Sieg im diesjährigen "Sommerhaus der Stars". Entsprechend groß war der Frust, als das Couple die Koffer packen musste. Doch ihr Exit hatte auch etwas Gutes, wie sich nun herausgestellt hat.
Er sei natürlich zunächst ziemlich traurig und enttäuscht gewesen, als sie aus der Show flogen und die Rückreise von Bocholt nach München antreten mussten, verrät Ryan im YouTube-Podcast "Couple steht Kopf", den er gemeinsam mit Lina aufnimmt.
Inzwischen ist er sich aber sicher: "Das war das Beste, was passieren konnte, dass wir da rausgeflogen sind!" Der Grund: "Wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt rausgeflogen wären, wäre Sunny einfach nicht mehr bei uns."
Die zehn Jahre alte Fellnase war während der Dreharbeiten bei Ryans Eltern und dort "echt super versorgt", berichtet Lina weiter. Doch als das Reality-Paar Sunny abholen wollte, habe sich schnell gezeigt, dass mit der Hündin etwas nicht stimmte.
"Sie war wirklich wie aufgeblasen", erinnert sich Lina, die von einem "richtig runden Bauch" spricht. Ryans Eltern seien zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Sunny lediglich läufig sei.
Reality-Paar Ryan Wöhrl und Lina Baumann verraten: Hündin Sunny musste notoperiert werden
Zunächst dachten das auch die "Sommerhaus"-Kandidaten. Zu Hause angekommen blieb das schlechte Gefühl jedoch präsent - so lange, bis Ryan und Lina mit der Vierbeinerin zum Tierarzt fuhren.
Gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte. Denn Sunny war nicht läufig, sondern litt an einer schlimmen Gebärmutterentzündung. Die Lage sei so akut gewesen, dass die Hündin "sofort notoperiert werden musste, weil sie sonst am nächsten Tag nicht mehr da sein könnte", erzählt Lina.
Dass Ryans Eltern Sunnys Zustand nicht vorher schon bemerkten, nimmt das Paar ihnen nicht übel. "Meine Eltern hätten es nie gecheckt, was man ihnen aber auch nicht vorwerfen kann", betont Ryan. Schließlich habe die Hündin auch keinerlei Anzeichen gezeigt, dass sie an Schmerzen leide.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ryanwoe (Screenshot), Guido Kirchner/dpa