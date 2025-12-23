Gnadenlose Abrechnung: Marlisa Rudzio schießt gegen den "Currywurst-Mann"

Marlisa Rudzio (36) hat nach der Ausstrahlung von "Reality Backpackers" gegen ihren Ex-Team-Partner ausgeteilt. © Bildmontage: Instagram/mrs.marlisa (Screenshot)

"Also jeder, der glaub ich Chris kennt und aus dem Fernsehen verfolgt hat, weiß, was Chris für ein Mensch ist und dass er auch ein Choleriker ist", schießt die 36-jährige gebürtige Berlinerin in einem Instagram-Beitrag gegen den ehemaligen "Goodbye Deutschland"-Star.

Schon auf dem Hinflug, den die beiden gemeinsam bestritten haben, habe Marlisa ihn unsympathisch gefunden. "Ich mag keine Menschen, die unfassbar eingebildet sind, sich für was Besseres halten und denken, sie sind der einzige Star von allen", wirft sie Chris vor.

Der "Currywurst-Mann" habe allen anderen ziemlich schnell deutlich gemacht, was er von ihnen und was er von sich selber halte. "Seine ganze Art und Weise hat mir da schon überhaupt nicht gepasst", verrät Marlisa.

Daher habe sie zu jedem gesagt, dass sie auf gar keinen Fall mit dem 51-Jährigen in ein Team kommen wolle. Denn für sie sei der Trip durch Peru eine große Herausforderung.