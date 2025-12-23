Gnadenlose Abrechnung: Marlisa Rudzio schießt gegen den "Currywurst-Mann"
Köln - Marlisa Rudzio (36) und "Currywust-Mann" Chris Töpperwien werden wohl keine Freunde mehr. Nach dem verletzungsbedingten Aus des 51-Jährigen bei "Reality Backpackers" hat seine Ex-Team-Partnerin mit ihm abgerechnet.
"Also jeder, der glaub ich Chris kennt und aus dem Fernsehen verfolgt hat, weiß, was Chris für ein Mensch ist und dass er auch ein Choleriker ist", schießt die 36-jährige gebürtige Berlinerin in einem Instagram-Beitrag gegen den ehemaligen "Goodbye Deutschland"-Star.
Schon auf dem Hinflug, den die beiden gemeinsam bestritten haben, habe Marlisa ihn unsympathisch gefunden. "Ich mag keine Menschen, die unfassbar eingebildet sind, sich für was Besseres halten und denken, sie sind der einzige Star von allen", wirft sie Chris vor.
Der "Currywurst-Mann" habe allen anderen ziemlich schnell deutlich gemacht, was er von ihnen und was er von sich selber halte. "Seine ganze Art und Weise hat mir da schon überhaupt nicht gepasst", verrät Marlisa.
Daher habe sie zu jedem gesagt, dass sie auf gar keinen Fall mit dem 51-Jährigen in ein Team kommen wolle. Denn für sie sei der Trip durch Peru eine große Herausforderung.
Reality-TV-Star Marlisa Rudzio vergleicht Chris Töpperwien mit einem Erzfeind
"Natürlich möchte ich das mit einem Menschen erleben, den ich auch mag, den ich sympathisch finde, wo man sich gegenseitig hilft, mit dem ich eine coole Zeit habe", so die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin.
Vor allem die Tatsache, dass sie mit Chris viel Zeit habe verbringen müssen, sei für sie schwer gewesen. "Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst mit eurem Erzfeind 24/7 alleine wandern", führt sie weiter aus.
Schließlich sei es für Marlisa, die sich selbst als kleine Prinzessin bezeichnet, eine große Überwindung gewesen.
Dass die Abneigung auf beiden Seiten beruht, hat der "Currwurst-Mann" schon klargemacht. Denn auch er selbst hat mit seinen TV-Kollegen vor wenigen Tagen schon abgerechnet.
"Ich kannte niemanden von diesen Vögeln", giftete er gegenüber seinen Mitstreitern.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien (Screenshot), Instagram/mrs.marlisa (Screenshot)