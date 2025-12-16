"Kannte niemanden von diesen Vögeln": "Currywurstmann" rechnet mit TV-Kollegen ab

Los Angeles (USA) - Chris Töpperwien (51) wurde durch " Goodbye Deutschland " bekannt. Jetzt kehrt er für "Reality Backpackers" ins Trash-TV zurück - und rechnet mit seinen TV-Kollegen ab!

"Currywurstmann" Chris Töpperwien (51) hat mit einigen TV-Kollegen abgerechnet. © Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien (Screenshot)

Gemeinsam mit Marlisa Rudzio (36), Daymian Weiß (21), Brenda Brinkmann (23), Laurenz Pesch (24), Kate Merlan (38), Elsa Latifaj (20) und Sinan Cakin (30) nimmt er das Abenteuer in Peru auf sich und versucht, den Weg zu einem geheimen Zielpunkt zu meistern.

Allerdings scheint der "Currywurstmann" von seinen Mitstreitern wenig begeistert zu sein. "Ich kannte niemanden von diesen Vögeln", rechnet er gegenüber "BILD" mit den Trash-Kollegen ab, von denen er lediglich einmal Merlan bei "Promis unter Palmen" getroffen habe.

Doch was sorgt für die harschen Töne in Richtung der anderen Reality-Stars? "Die können alle weder vernünftig Deutsch sprechen noch benehmen die sich, wie sich das gehört", giftet der 51-Jährige.

Es sei nur zu gut, dass er nicht der Vater von denen sei. "Denen hätte ich schon längst die Ohren lang gezogen und das Handy weggenommen", macht Chris klar.

Der Grund: Das sei die Generation, die zu viel den Kopf in irgendwelche Mobilgeräte stecke und nicht mehr wisse, was im normalen Leben überhaupt passiere.