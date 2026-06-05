Goldene Henne 2026: Für diese Nominierten könnt Ihr abstimmen

Leipzig - Am 4. September wird in Leipzig wieder der Publikumspreis "Goldene Henne" verliehen. Ab sofort können die Fans für ihre liebsten Stars abstimmen.

Laura Wontorra (37) ist die einzige nominierte Frau in der Kategorie "Entertainment". © Arne Dedert/dpa

In der Kategorie "Entertainment" treten die Comedians Olaf Schubert (58) und Felix Lobrecht (37) sowie die Moderatoren Laura Wontorra (37) und Christian Ehring (53) gegeneinander an. Außerdem steht das Ensemble des Friedrichstadt-Palasts zur Wahl.

In Sachen "Film & Fernsehen" liefern sich unterdessen Hape Kerkeling (61), das "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße"-Duo Charly Hübner (53) und Christiane Paul (52), das "Unfamiliar"-Duo Felix Kramer (53) und Susanne Wolff (53) sowie André Kaczmarczyk (40, "Polizeiruf 110") und Sebastian Bezzel (55, "Eberhoferkrimi") ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Für den Jazz-Musiker Till Brönner (55), Schlager-Sängerin Kerstin Ott (44), die Bands Unheilig und PUR sowie Singer-Songwriter Michael Schulte (36) kann in der Kategorie "Musik" abgestimmt werden.

Zu guter Letzt steht die Sparte "Sport" auf dem Zettel: Mit dem Skispringer Philipp Raimund (25), dem Leichtathleten Leo Neugebauer (25), dem Para-Leichtathleten Markus Rehm (37), dem Eiskunstlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26), sowie den Rodlern Tobias Wendl (38) und Tobias Arlt (39) sind hier zahlreiche Olympia-Sieger und Weltmeister vertreten.