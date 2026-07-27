Weil sie den Geschirrspüler falsch einräumt: Ehe-Krach bei RTL-Star Ania Niedieck

Köln - Kampfzone Küchenzeile: Ania Niedieck (42) wird von ihrem Mann für die Art gerügt, wie sie den familieneigenen Geschirrspüler einräumt. Der " Alles was zählt "-Star geht mit der Kritik pragmatisch um.

Seit 2010 spielt Ania Niedieck (42) in der RTL-Serie "Alles was zählt" die selbstbewusste Isabelle Reichenbach. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Mein Mann wirft mir vor, dass ich absolut keine Geschirrspülmaschine richtig einräumen kann", plauderte die 42-Jährige jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur aus dem Nähkästchen ihres Ehelebens.

Der konkrete Vorwurf: Sie mache das Elektrogerät stets viel zu voll, wodurch das schmutzige Geschirr nie richtig sauber werde. Inzwischen hat Niedieck aus dem Konflikt eine Tugend gemacht.

"Wenn mein Mann den Geschirrspüler als sein absolutes Territorium betrachtet, dann soll er sich dort gerne austoben und das Kommando übernehmen", stellte Niedieck klar. "Ich halte mich da dezent zurück."

Ihr Motto bei solchen Konfliktfeldern lautet inzwischen: "Stell dich dumm und sei klug!". In einer funktionierenden Ehe seien klar abgesteckte Einflusssphären nichts Schlechtes, so die RTL-Bekanntheit.