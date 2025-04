Alkohol-Exzess auf Malle: Greta Engelfried zeigt Absturz auf Instagram

Palma de Mallorca - Zum Saison-Auftakt an der Platja de Palma ist Greta Engelfried (25) nach Mallorca gereist. Ihr erster Tag auf der Balearen-Insel endete im Alkohol-Rausch - und die Influencerin filmte eifrig für ihre Follower mit.

Es wurde wild: Greta Engelfried (25) fand großen Gefallen an einem Humpen Wodka-Lemon. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Der Reigen an Instagram-Storys begann am Freitag mit einem Foto: Es zeigt die liegende Wahl-Berlinerin mit übermüdetem Gesichtsausdruck, eine Hand an die Stirn gepresst.

"Malle-Content kommt noch, aber gerade geht's mir zu schlecht", ist im ersten Text-Block zu lesen. "Weiß auch nicht, was ich mir bei dem Alkohol-Konsum gedacht habe. Es wird bodenlos, Schatzis", heißt es weiter.

Einige Stunden später folgten dann die versprochenen Mallorca-Impressionen, beginnend mit der 25-Jährigen, die begleitet von lauter Party-Musik einen gewaltigen Humpen vor sich hat: "Ich bin fast verdurstet, mein erster Wodka-Lemon!"

Bei diesem Getränk blieb es offensichtlich nicht.

In weiteren Storys spricht die aus Bad Homburg bei Frankfurt stammende Influencerin mit deutlich hörbar lallendem Einschlag, zunächst noch bei Tageslicht, dann bei nächtlicher Umgebung.