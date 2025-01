Greta Engelfried sendet rührende Botschaft nach Zusammenbruch bei Asien-Reise

Australien - Influencerin Greta Engelfried macht aktuell Urlaub in Australien , doch zuvor war die 25-Jährige auf der südostasiatischen Insel Bali und erlebte dort einen Nervenzusammenbruch, unter Tränen wandte sie sich damals an ihre Follower. Nun sendete sie eine weitere, sehr rührende Botschaft.

Mit einem sehr persönlichen Text wandte sich Greta Engelfried (25) an ihre Fans, um sich bei diesen zu bedanken. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

"Ganz ehrlich, ohne den Austausch und die ganz, ganz vielen tollen und aufmunternden Worte von Euch, wäre ich nach Bali wieder nachhause geflogen", beginnt ein Text, den Greta am gestrigen Montag als Instagram-Story veröffentlichte.

Die Wahl-Berlinerin hatte nach ihrem Zusammenbruch Anfang Januar in einem TikTok-Video weinend laut darüber nachgedacht, ihre Reise abzubrechen.

Sie sei jedoch sehr froh, sich anders entschieden zu haben und nun im westaustralischen Perth zu sein, heißt es weiter.

Danach wendet sich Greta direkt an ihre Fans: "Deswegen wirklich ein Riesen-Dankeschön an Euch. Ihr seid einfach wie meine Freunde und das macht mich so glücklich, dass ich allein bei dem Gedanken Tränen in den Augen habe!"

Im letzten Absatz wird die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Influencerin dann allgemeiner: "Und an jeden, der gerade auch eine kleine oder große Krise bewältigt: Du schaffst das! Es sieht manchmal aussichtslos aus, aber es wird immer wieder bergauf gehen."