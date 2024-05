Influencerin führt lockeres Dating-Leben: Doch ihr Männer-Geschmack hat sich geändert

Berlin/Frankfurt am Main - Sie trifft sich mit Männern, sucht aber ganz klar keine klassische Beziehung : Influencerin Greta Engelfried sorgt mit ihrem Dating-Leben immer wieder für Schlagzeilen. Nun hat die 24-Jährige ihre Such-Kriterien in einer entscheidenden Frage verändert.

Greta Engelfried (24) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die aus der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahlberlinerin wandet sich am gestrigen Donnerstag mit einem TikTok-Clip an ihre Fans.

Mit ernstem Ton berichtet die Influencerin in dem Video: "Ich habe gemerkt, dass ich jetzt reife Männer daten möchte."

Sie habe bislang in der von ihr genutzten Dating-App in den Suchvorgaben bei der Altersbeschränkung nie bedacht, "dass ich ja auch älter werde", wie Greta auf TikTok weiter erklärt - im Juli wird die Berlinerin 25 Jahre alt.

Aus diesem Grund habe sie die Sucheinstellungen nun "ein bisschen hochgestellt auf 'über 30'", fügt die Influencerin hinzu.

Danach kommt sie auf einen ersten Erfahrungsbericht zu sprechen, der allerdings alles andere als positiv ist.