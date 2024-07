Hat Greta Engelfried ernste gesundheitliche Probleme? Insta-Posts lassen Fans aufhorchen

In ihrer Insta-Story berichtete Greta Engelfried, dass sie zurzeit nicht in Bestform ist. © Bild-Montage: Greta Engelfried /Instagram, Screenshot Greta Engelfried/Instagram

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Greta am gestrigen Dienstag im kurzen Sport-Outfit zunächst bestens gelaunt ins Training gehen.

Nach dem Workout sah das dann aber ganz anders aus. Sie habe jetzt anderthalb Monate lang gekränkelt und deshalb keinen Sport gemacht.

Nun habe sie gedacht, sie könne körpermäßig genau dort anfangen, wo sie zuvor aufgehört hatte.

Und das war ein Trugschluss.

"Musste während des Kurses auf die Toilette, weil mir so schwarz vor Augen war", schildert sie in ihrer Story die Situation. "Sehr peinlich, naja, habe trotzdem noch so halbwegs durchgezogen."

Am Vormittag des heutigen Mittwochs sieht man sie in ihrer ziemlich unaufgeräumten Wohnung stehen. Für das Chaos gibt es allerdings einen triftigen Grund. Über ihren Geburtstag am 19. Juli geht es mit Freunden zum Parookaville-Festival in Weeze.