Urlaubs-Horror und Wein-Flash, doch Greta Engelfried sagt: "Es wird besser!"

Greta Engelfried meldete sich mit einem Reise-Update auf Instagram: Die 25-Jährige ist nun in Australien. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

"Guten Morgen aus fucking Australien", begrüßt die Wahl-Berlinerin ihre Fans am Beginn einer Instagram-Story, die sie am frühen Mittwochmorgen veröffentlichte.

Ihr Entschluss, von der indonesischen Insel Bali an die Westküste des südlichen Kontinents zu reisen, sei relativ spontan gefallen, erzählt die 25-Jährige.

"Ich war so: 'Ich kann jetzt noch nicht nach Hause fliegen!', das wäre so negativ, dieser ganze Trip in meinem Kopf. Ich will das positiv für mich ändern und ich habe ja auch Bock, ich will in der Sonne sein, ich will am Strand sein", gibt Greta ihre Gedanken wieder.

"Deswegen hoffe ich jetzt, dass hier alles besser wird. Ich habe leider immer noch Durchfall, ich habe immer noch Bauchschmerzen, aber: Es wird besser!", betont die aus Bad Homburg bei Frankfurt stammende Influencerin zum Abschluss.