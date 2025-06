Volles Risiko: Greta Thunberg segelt mit Hilfsgütern ins Kriegsgebiet

Greta Thunberg ist gemeinsam mit anderen Aktivisten von Catania aus Richtung Gaza losgesegelt, um den Bewohnern des Küstenstreifens Hilfsgüter zu bringen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Catania (Italien) - Gemeinsam mit elf weiteren Aktivisten ist Greta Thunberg (22) am Sonntagabend von Sizilien aus losgesegelt, um auf eigene Faust dringend benötigte Hilfslieferungen auf dem Seeweg in den Gazastreifen zu bringen. Bereits Mitte Mai hatte die "Freedom Flottilla" einen ersten Versuch unternommen, bei dem ihr ziviles Transport-Schiff vor Malta nach einer Explosion in Brand geraten und fast gesunken war.

Bekannt wurde die Schwedin Greta Thunberg ursprünglich durch ihr Engagement für Klimaschutz. © Salvatore Cavalli/AP/dpa Mit erhobenem Finger steht Thunberg auf einer Sprosse am Bug des etwa 12 Meter langen Segelschiffs und zeigt nach Süden auf das offene Meer in Richtung Gaza. Am Mast der "Madleen" weht die Fahne der palästinensischen Autonomiegebiete. Unter den 12 Crew-Mitgliedern befindet sich auch die Juristin und Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Rima Hassan Moubarak (32). Das Schiff transportiert nach Angaben der Initiative Babynahrung, Lebensmittel, Damenhygieneprodukte, Wasserentsalzungsanlagen, Medikamente und Prothesen für Kinder. Vor dem Verlassen des Hafens erklärten die Aktivisten, dass es sich bei der Überfahrt um einen friedlichen Akt zivilen Wiederstandes handelt. "Wir erleben den systematischen Hungertod von zwei Millionen Menschen", sagte Thunberg. Die Welt dürfe dabei nicht tatenlos zusehen. Greta Thunberg Thunberg Stargast bei Palästina-Demo in Mannheim: Ländle-CDU gar nicht begeistert Die Belagerung des Gazastreifens werde nicht nur durch israelische Feuerkraft, sondern auch durch "globale Untätigkeit" aufrechterhalten.

Am Sonntag brachen die Aktivisten mit einem Schiff voller Hilfsgüter in Richtung Gaza auf. © Salvatore Cavalli/AP/dpa

Über das hohe Risiko der Unternehmung sind sich die Aktivisten bewusst