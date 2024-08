Große Ehre: Dieser Berliner wird "Schauspieler des Jahres" 2024!

Anhand seines Auftritts in Falk Richters Bühnenstück "The Silence" entschieden Kritiker über die Auszeichnung für Dimitrij Schaad (38). © Christoph Soeder/dpa

Der 38-Jährige spielte bereits in bekannten Filmen, wie "Kleo", "Die Känguru-Chroniken" und "Sophia, der Tod und ich" mit.

Nun wurde er laut dem RBB "Schauspieler des Jahres 2024". Das entschieden die Theaterkritiker anhand seines Auftritts in Falk Richters Bühnenstück "The Silence", welches an der Berliner Schaubühne aufgeführt wurde.

In dem Theaterstück spielte er einen Autor, der nach familiären Traumata in seiner behüteten Kindheit der 1980er-Jahre forschte.

Anhand dieser Darstellung und seiner Filmografie waren die Kritiker überzeugt, Schaad den Titel zu verleihen.