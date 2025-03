Gründer der Punkband "The Damned" tot: Brian James stirbt mit 70 Jahren

London (Vereinigtes Königreich) - Der britische Musiker Brian James, Gründer der einflussreichen Punkband The Damned, ist tot. Das berichten britische Medien unter Berufung auf die Plattenfirma Easy Action. Demnach sei der Gitarrist und Songwriter am Donnerstag im Alter von 70 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen.

Musiker Brian James ist im Alter von 70 Jahren verstorben. © Facebook/Brian James

James hatte die Band 1976 mit dem Sänger Dave Vanian, dem Bassisten und späteren The-Damned-Gitarristen Raymond "Captain Sensible" Burns und Schlagzeuger Christopher "Rat Scabies" Millar gegründet. Das Debütalbum "Damned Damned Damned" mit den Singles "New Rose" und "Neat Neat Neat" erschien 1977 und gilt als erstes Studioalbum in voller Länge einer britischen Punkband. James hatte die Songs fast im Alleingang geschrieben.

Nach der Veröffentlichung des zweiten Albums verließ James The Damned und widmete sich anderen musikalischen Projekten. Unter anderem gründete er Anfang der 80er-Jahre die Goth-Rock-Band The Lords of the New Church ("Open Your Eyes", "Dance With Me"). Er veröffentlichte zudem mehrere Soloalben.

2022 spielte James als Teil der Originalbesetzung von The Damned einige Konzerte mit seinen alten Bandkollegen. "Captain Sensible" äußerte sich bei Instagram bestürzt über James' Tod und würdigte ihn als "Gentleman".