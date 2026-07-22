Fehlgeburt! Gülcan Kamps macht tragischen Schicksalsschlag öffentlich
Düsseldorf - Überraschende Enthüllung von Gülcan Kamps (43): Die TV-Moderatorin war bereits viel früher schwanger, als viele dachten. Auf die Welt kam das Kind aber nie.
Dass ihr Weg zum Familienglück ein äußerst steiniger war, daraus hat die Quasselstrippe nie einen Hehl gemacht. Auf Instagram ließ Gülcan ihre vielen Follower mit regelmäßigen Updates an dem langwierigen Prozess teilhaben. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern.
Ende 2021 kam ihr erstes Kind zur Welt. Damals war die gebürtige Lübeckerin 39 Jahre alt. In einem neuen Post erklärt sie, dass sie in Interviews oft gefragt werde: "Wann hattest du das erste Mal den Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen?"
Diese Frage habe sie immer ehrlich beantwortet, jedoch nicht mit allen Details. "Der Wunsch kam mit 33", gibt die 43-Jährige zunächst preis. "Und die erste Schwangerschaft mit ebenfalls 33." Rumms - was für eine Überraschung!
"Ja, Freunde, so ist es", bestätigt sie die Fehlgeburt vor rund zehn Jahren. Vielen anderen erginge es genauso. "Nur spricht fast keiner so gerne darüber", so Gülcan. Was genau ihr damals widerfahren ist, verriet sie nicht.
Gülcan Kamps betont: Weg zum Kinderwunsch ist kein Wunschkonzert
Allerdings deutet die Musik-TV-Ikone erneut an, wie hart die Reise zur Mutterschaft für sie wirklich war. Gülcan betont: "Der ganze Weg vom Kinderwunsch zum Kind hat sehr wenig mit Wünschen zu tun. Der Weg ist einfach nur extrem und emotional in jeder Hinsicht."
Die Belohnung sei am Ende jedoch mindestens genauso extrem, nämlich "extrem schön, unglaublich und faszinierend". Deshalb gab sie ihren Followern noch den eindringlichen Rat mit auf den Weg: "Gebt niemals auf!"
Bei Gülcan klappte es sogar noch ein zweites Mal. Im April 2026 wurde sie im Alter von 43 Jahren erneut Mutter. Details zu ihrem Nachwuchs, wie etwa Name und Geschlecht, hält sie konsequent geheim.
Seit 2004 ist sie mit dem Bäckerei-Erben Sebastian Kamps liiert. Drei Jahre später heirateten sie an der Ostsee. Die Feier wurde live auf ProSieben übertragen. Seitdem halten die beiden ihre Ehe privat.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa