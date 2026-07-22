Fehlgeburt! Gülcan Kamps macht tragischen Schicksalsschlag öffentlich

Düsseldorf - Überraschende Enthüllung von Gülcan Kamps (43): Die TV-Moderatorin war bereits viel früher schwanger, als viele dachten. Auf die Welt kam das Kind aber nie.

Gülcan Kamps erlitt im Alter von 33 Jahren eine Fehlgeburt. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dass ihr Weg zum Familienglück ein äußerst steiniger war, daraus hat die Quasselstrippe nie einen Hehl gemacht. Auf Instagram ließ Gülcan ihre vielen Follower mit regelmäßigen Updates an dem langwierigen Prozess teilhaben. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern.

Ende 2021 kam ihr erstes Kind zur Welt. Damals war die gebürtige Lübeckerin 39 Jahre alt. In einem neuen Post erklärt sie, dass sie in Interviews oft gefragt werde: "Wann hattest du das erste Mal den Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen?"

Diese Frage habe sie immer ehrlich beantwortet, jedoch nicht mit allen Details. "Der Wunsch kam mit 33", gibt die 43-Jährige zunächst preis. "Und die erste Schwangerschaft mit ebenfalls 33." Rumms - was für eine Überraschung!

"Ja, Freunde, so ist es", bestätigt sie die Fehlgeburt vor rund zehn Jahren. Vielen anderen erginge es genauso. "Nur spricht fast keiner so gerne darüber", so Gülcan. Was genau ihr damals widerfahren ist, verriet sie nicht.