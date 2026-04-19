Kilo-Klartext von schwangerer Gülcan Kamps: So sehr hat sich ihr Körper verändert
Düsseldorf - Gülcan Kamps (43) fiebert der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen. Im Netz sprach die Moderatorin jetzt offen und ehrlich über ihre deutlich sichtbare Body-Veränderung.
Auf Instagram teilte die werdende Mama jüngst einen Schnappschuss, der sie auf einem Event zeigt. Gülcan trägt darauf ein schwarzes Top kombiniert mit einem langen Rock, der ihre schlanke Silhouette betont. Die Arme der 43-Jährigen wirken trainiert.
"Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich wirklich so schlank war", schreibt die ehemalige VIVA-Quasselstrippe in die Caption. Entstanden ist das Foto kurz vor der Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft - damals noch ohne Babykugel.
Ein knappes halbes Jahr später hat sich ihr Körper bereits deutlich verändert, wie Gülcan ihrer Community verrät: "Das Bild wurde mir soeben vorgeschlagen und zwischen heute und diesem Foto liegen 30 Kilogramm", gesteht sie stolz.
Weiter stellt die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln klar: "Das Verrückte ist, ich fühl mich mit 30 Kilogramm genauso glücklich wie im Sporty-Maus-Körper mit 50 Kilogramm." Summiert bringt Kamps derzeit also rund 80 Kilogramm auf die Waage.
Gülcan Kamps zieht Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft
Zum Vergleich blickt die Wahl-Düsseldorferin anschließend noch einmal für einen kurzen Moment zurück: "In der ersten Schwangerschaft habe ich 'nur' 15 Kilogramm zugenommen", erinnert sich Gülcan.
Dass es nun bereits doppelt so viel ist, scheint die Ehefrau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (44) allerdings nicht sonderlich zu stören. Auch von ihren rund 400.000 Abonnenten erhält die 43-Jährige enorm viel Zuspruch.
Viele Userinnen teilen unter dem Post ihre eigenen Erfahrungen: Eine berichtete, bei ihrer ersten Schwangerschaft 32 Kilogramm zugenommen zu haben, bei der zweiten 28. Das Ergebnis: zwei gesunde Kinder. Andere finden Gülcan einfach toll - und "schwanger sogar noch schöner".
Eigentlich hält die Moderatorin ihr Privatleben sonst eher aus der Öffentlichkeit raus. So ist etwa noch immer nicht bekannt, ob es sich bei ihrem ersten Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Auch der Name des Promi-Sprosses ist bis heute geheim.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshot), Karl-Josef Hildenbrand/dpa