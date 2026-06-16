Kilo-Klartext nach zweiter Schwangerschaft: So viel hat Gülcan Kamps abgenommen
Düsseldorf - Rund zwei Monate ist es her, dass Gülcan Kamps im stolzen Alter von 43 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Seitdem hat sie eine erneute Body-Veränderung hingelegt, über die sie jetzt gesprochen hat.
Auf Instagram teilte die ehemalige VIVA-Quasselstrippe jüngst einen Schnappschuss, der Gülcan in einem silbernen Outfit zeigt.
Dem Beitrag gab sie den Titel "MAMI UPDATE". Und die 43-Jährige nannte auch den Grund, warum sie ihre bombastische Body-Transformation so offen ansprechen wollte.
Denn am vergangenen Wochenende hatte sie in ihrer Story Fotos gepostet, die einige Anhänger stutzig gemacht hatten und die deswegen wissen wollten, ob die Bilder von vor der Schwangerschaft gewesen oder es aktuelle Schnappschüsse sind.
"Ich bin immer ehrlich mit euch! Ja, der Kindergeburtstag war an diesem Wochenende", schreibt die Ehefrau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (44) dazu in der Caption.
Und da so viele großes Interesse zeigen und sie damit kein Problem habe, wolle sie ihre Veränderung detailliert aufzeigen.
"Gewicht vor der Schwangerschaft 2025: 50 kg, Gewicht am Ende der Schwangerschaft 2026: 80 kg, Heute: 60 kg", gibt die Wahl-Düsseldorferin preis.
So hat Gülcan Kamps die 20 Kilogramm innerhalb von zwei Monaten verloren
Geschafft hat Gülcan das allerdings nicht, weil sie sich strikt an einen Essensplan oder ähnliches gehalten hat.
"Nein, keine Diät, sondern ein unfassbar hungriges Baby, das ich stille. Kein Vergleich zu unserem ersten Kind", verrät die 43-jährige ehemalige VIVA-Moderatorin.
Den beachtlichen Abnehmerfolg hat die gebürtige Norddeutsche innerhalb zwei Monaten hingelegt. Erst Ende April hatte sie "Baby Kamps 2" zur Welt gebracht.
Mehr Details über das Neugeborene verriet sie aber nicht. Weder den Namen, noch das Gewicht oder das Geschlecht des Kindes teilte sie mit ihrer neugierigen Community.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa