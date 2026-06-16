Kilo-Klartext nach zweiter Schwangerschaft: So viel hat Gülcan Kamps abgenommen

Düsseldorf - Rund zwei Monate ist es her, dass Gülcan Kamps im stolzen Alter von 43 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Seitdem hat sie eine erneute Body-Veränderung hingelegt, über die sie jetzt gesprochen hat.

Gülcan Kamps (43) hat über ihre beachtliche Body-Transformation seit der Geburt ihres zweiten Kindes gesprochen. © Monika Skolimowska/dpa

Auf Instagram teilte die ehemalige VIVA-Quasselstrippe jüngst einen Schnappschuss, der Gülcan in einem silbernen Outfit zeigt.

Dem Beitrag gab sie den Titel "MAMI UPDATE". Und die 43-Jährige nannte auch den Grund, warum sie ihre bombastische Body-Transformation so offen ansprechen wollte.

Denn am vergangenen Wochenende hatte sie in ihrer Story Fotos gepostet, die einige Anhänger stutzig gemacht hatten und die deswegen wissen wollten, ob die Bilder von vor der Schwangerschaft gewesen oder es aktuelle Schnappschüsse sind.

"Ich bin immer ehrlich mit euch! Ja, der Kindergeburtstag war an diesem Wochenende", schreibt die Ehefrau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (44) dazu in der Caption.

Und da so viele großes Interesse zeigen und sie damit kein Problem habe, wolle sie ihre Veränderung detailliert aufzeigen.

"Gewicht vor der Schwangerschaft 2025: 50 kg, Gewicht am Ende der Schwangerschaft 2026: 80 kg, Heute: 60 kg", gibt die Wahl-Düsseldorferin preis.