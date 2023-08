Gülcan Kamps feiert Hochzeitstag, doch Fans wundern sich: Wo steckt Sebastian?

Mallorca/Düsseldorf – Sage und schreibe 16 Jahre ist es her, dass Gülcan Kamps (40) live im TV vor den Traualtar getreten ist und ihrem Liebsten das Jawort gegeben hat. Am heutigen Montag feiert das Traumpaar der 2000er-Jahre Hochzeitstag, doch Fans wundern sich: Wo steckt eigentlich Sebastian (41)?

Dazu teilte Gülcan ein Foto von sich selbst in einem goldfarbenen Pailettenkleid, dessen obere Hälfte unter einem flauschigen Pullover verborgen ist. Breit lächelnd blickt die einstige VIVA-Ikone in die Kamera. Von ihrem Mann fehlt auf dem Schnappschuss allerdings jede Spur.

"Glückwunsch zum 16. Jahrestag, meine große Liebe", schrieb Gülcan zum Wochenstart in einem Instagram-Posting. Dazu setzte sie unter anderem die Hashtags "#besterVaterderWelt" und "#meinbesterFreund". Liebe Worte, die ganz eindeutig an ihren Göttergatten Sebastian gerichtet sind.

Scheint ganz so, als ob die Kult-Blondine, die in anderen Belangen über ein umso größeres Mitteilungsbedürfnis verfügt, ihrer Geheimhaltungstaktik auch in Zukunft treu bleiben will.