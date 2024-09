Paukenschlag um Gülcan Kamps! Kehrt sie auf die TV-Bühne zurück?

Gülcan Kamps (42) könnte schon bald wieder als TV-Moderatorin zu sehen sein. © Monika Skolimowska/dpa

"Zu 100 Prozent. Als Moderatorin zu arbeiten, ist für mich ein Traumjob", erklärt die Frau des Unternehmers Sebastian Kamps (42) in einem Gespräch gegenüber Promiflash, ob sie sich vorstellen könne, wieder als Moderatorin zurückzukehren.

Zudem denke die frühere VIVA-Ikone vor allem an ihre Anhänger. "Ich weiß, dass das Publikum sich sehr darüber freuen würde, da so viele Menschen mit mir aufgewachsen sind", führt Gülcan in dem Interview weiter aus.

Außerdem verspüre die Mama eines Kindes eine sehr enge Bindung zu ihren Fans, die seit vielen Jahren an ihrer Seite seien.

Zwischen 2003 und 2010 galt Gülcan als das Gesicht des Musiksenders.

Unter anderem moderierte die gebürtige Lübeckerin dort die Sendungen "VIVA Live!", "Interaktiv" und "17".