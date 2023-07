Gülcan Kamps gewährt seltenen Einblick in Eheleben: "Mein 'Partner in Crime'"

Mallorca - Gülcan Kamps (40) meldet sich zwar regelmäßig bei ihren Instagram-Fans, achtet dabei aber ganz genau darauf, wie viel sie von ihrem Privatleben preisgibt. Nun gewährte sie ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Eheleben.

Das war allerdings noch nicht alles, denn Gülcan ließ ihre Fans zudem an einem witzigen Moment teilhaben, den sie mit ihrem Ehemann erlebt hatte.

Einen kleinen Ausschnitt des besagten "Marathons" gab es obendrauf, denn zu dem Beitrag teilte die 40-Jährige einen Clip, in dem sie - in einem eng anliegenden, schwarzen Abendkleid - vor der Kamera posierte.

Gülcan meldete sich zunächst mit einem kleinen Rückblick auf die letzten Tage bei ihren Anhängern und berichtete in ihrem neuesten Beitrag, dass sie und ihre Liebsten "einen kleinen Party-Marathon als Familie" hinter sich gebracht hätten.

Das hatte die ehemalige Viva-Moderatorin ihren rund 447.000 Fans kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal verraten und damit eine absolute Ausnahme gemacht. Denn normalerweise sind private Einblicke in ihre Ehe tabu.

Gülcan und ihr Mann Sebastian (41) gehen bereits seit 18 Jahren gemeinsam durchs Leben, sind seit 16 Jahren verheiratet und immer noch verliebt, wie am ersten Tag!

Erst posierte Gülcan noch, dann verfiel sie lautes Lachen! © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Wie die stolze Mutter eines Kindes berichtete, sollte ihr Göttergatte lediglich einige Fotos von seiner Angetrauten knipsen, doch der Bäckerei-Erbe schaltete kurzerhand in den Videomodus und ließ seine Frau "eine gefühlte Ewigkeit gerade stehen, den Bauch einziehen und posen".

Als ihr Sebastian die Situation schließlich aufklärte, verfiel Gülcan dann nach eigener Aussage in einen regelrechten Lachanfall.

"Ich liebe es zu lachen, vor allem, mit meinem 'Partner in Crime'", offenbarte die schöne Brünette und schob in den Hashtags des Beitrags noch eine kleine Liebeserklärung an ihren Mann hinterher: "Ich liebe dich, Schatz", war dort unter anderem auf Englisch zu lesen.

Diese Ehe könnte offensichtlich nicht runder laufen!