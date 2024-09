Gülcan Kamps verrät intime Details: So wild war die "Viva"-Zeit wirklich

Heute ist Gülcan Mutter eines zweijährigen Kindes und erinnert sich gern an ihre Zeit als Moderatorin bei "Viva". © Monika Skolimowska/dpa

Mit gerade einmal 20 Jahren stand Gülcan das erste Mal vor der Kamera - und begeisterte gleich Millionen von Fans mit ihrer herzlichen und offenen Art.

Kein Wunder also, dass der Hype um die heute 41-Jährige in dieser Zeit enorm war. Einfach mal so in die Stadt zum Bummeln gehen, war für die Moderatorin plötzlich nicht mehr möglich, wie sie sich im Interview mit "RTL" erinnert.

"Irgendwann hat der Sender dann entschieden: 'Wir können die Kleine nicht mehr aus dem Haus lassen ohne Security'", erzählt Gülcan.

Doch nicht nur die Fans haben Gülcan geliebt - auch ihre prominenten Interviewgäste hatten immer mal wieder ein Auge auf die gebürtige Lübeckerin geworfen.