Gülcan Kamps teilt sentimentale Gedanken: "Ich liebe dich mein Baby"

Düsseldorf/Spanien – Manchmal kann Gülcan Kamps (40) kaum fassen, welches Glück sie in ihrem Leben erfahren darf. Als ihr Kind vor kurzem zwischen ihr und ihrem Mann schlief, wurde die einstige "VIVA"-Moderatorin sentimental.

"Ich merke gerade wieder, dass wir im normalen Alltag viel dankbarer sein dürfen und müssen", erkannte die in Spanien lebende TV-Moderatorin.

Das machte die 40-Jährige plötzlich sehr emotional und sie dachte an die Zeit zurück, in der sie noch kinderlos war. Inzwischen könne sie sich gar nicht mehr vorstellen, wie diese Zeit ohne Kind war.

Am Zielort angekommen, entspannte sich die Familie. "Wir machen gerade einen sehr relaxten Family-Urlaub", hielt Gülcan ihre Fans auf dem Laufenden, während sie mit ihrem Ehemann und ihrem Sprössling im Bett lag. Offenbar hatte sich ihr Nachwuchs in einen verfrühten Mittagsschlaf verabschiedet und es sich zwischen seinen Eltern gemütlich gemacht.

Aktuell befindet sich Familie Kamps im Familienurlaub. Gemeinsam reiste das Dreiergespann - bestehend aus Gülcan, ihrem Ehemann Sebastian Kamps (40) und ihrem gemeinsamen Kind - in die wohlverdiente Auszeit. Wohin? Das verriet die Moderatorin nicht. Allerdings filmte sie sich und ihr üppiges Mahl im Flugzeug, was zumindest auf einen Langstreckenflug hindeuten könnte.

Regelmäßig teilt Gülcan Kamps (40) Gedanken aus ihrem Alltag. © Montage: Screenshot/Instagram/guelcankamps

Diesen Moment nahm sie zum Anlass, um sich vorzunehmen, künftig alle Dinge aufzuschreiben für die sie dankbar sei.

Mit ihrem Vorhaben fing sie sogleich an: "Heute bin ich dankbar, dass ich ein gesundes, fröhliches & liebes Kind in diese Welt begleiten darf und eine so schöne kleine Familie habe."

Sie schickte unzählige Danksagungen an das Universum, während sie die persönlichen Zeilen für ihre Fans verfasste und ihre Anhängerschaft fragte, wofür sie dankbar seien.

Viele ihrer mehr als 400.000 Follower stimmten der 40-Jährigen zu und zeigten sich ebenfalls dankbar für ihre Familien und Kinder.

Dabei teilten etliche Fans ihre ganz persönlichen Erfahrungen: von Fehlgeburten bis hin zu lange unerfüllten Kinderwünschen.

Letzteres kann auch Gülcan nachempfinden. Über Jahre hinweg kämpfte sie für ihren Nachwuchs, bis sie endlich schwanger wurde.