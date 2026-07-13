Günther Jauch hat was zu feiern! Kultmoderator wird 70 Jahre alt
Potsdam - Seit Jahrzehnten gehört Günther Jauch zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Am 13. Juli feiert der Moderator seinen 70. Geburtstag.
Bevor Jauch Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, begann seine Laufbahn beim Radio. Nach dem Abbruch seines Jurastudiums besuchte er die Deutsche Journalistenschule in München und arbeitete anschließend als Sportmoderator beim Bayerischen Rundfunk.
Große Bekanntheit erlangte er in den 1980er-Jahren als Teil der beliebten "B3-Radioshow" an der Seite von Thomas Gottschalk.
1988 wechselte er endgültig ins Fernsehen und moderierte unter anderem das "aktuelle sportstudio". Zwei Jahre später zog es ihn zu RTL. Dort wurde er durch die Sendungen "stern TV" und "Wer wird Millionär?" zum Publikumsliebling. Seit 1999 stellt Jauch dort Kandidaten die berühmte Frage nach der Million.
Neben Quiz- und Unterhaltungsshows wagte sich Jauch zwischen 2011 und 2015 mit seiner ARD-Talkshow auch ins politische Fach. Rückblickend bezeichnete er diese Zeit zwar als spannend, aber auch als besonders anstrengend.
Günther Jauchs Leben abseits der TV-Kameras
Trotz seiner Popularität hält Günther Jauch sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner Familie lebt er in Potsdam.
Seit 2010 führt er dort das traditionsreiche Weingut von Othegraven an der Saar, das bereits 1805 von einem seiner Vorfahren gegründet wurde. Für seine Arbeit wurde der TV-Star sogar als "Winzer des Jahres" ausgezeichnet.
Auch in Potsdam hat Jauch Spuren hinterlassen. Er sanierte die denkmalgeschützte Villa Kellermann am Heiligen See aufwendig und erhielt für sein Engagement bei weiteren Restaurierungsprojekten den Verdienstorden des Landes Brandenburg.
Ob als Journalist, Sportmoderator, Quizmaster oder Winzer: Günther Jauch hat sich immer wieder neu erfunden.
Und obwohl der TV-Star nun seinen 70. Geburtstag feiert, deutet derzeit wenig darauf hin, dass er sich bald aus der Öffentlichkeit verabschieden wird.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa