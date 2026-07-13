Günther Jauch hat was zu feiern! Kultmoderator wird 70 Jahre alt

Potsdam - Seit Jahrzehnten gehört Günther Jauch zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Am 13. Juli feiert der Moderator seinen 70. Geburtstag.

Als Quiz-Master von "Wer wird Millionär?" wurde er zur TV-Legende. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Bevor Jauch Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, begann seine Laufbahn beim Radio. Nach dem Abbruch seines Jurastudiums besuchte er die Deutsche Journalistenschule in München und arbeitete anschließend als Sportmoderator beim Bayerischen Rundfunk.

Große Bekanntheit erlangte er in den 1980er-Jahren als Teil der beliebten "B3-Radioshow" an der Seite von Thomas Gottschalk.

1988 wechselte er endgültig ins Fernsehen und moderierte unter anderem das "aktuelle sportstudio". Zwei Jahre später zog es ihn zu RTL. Dort wurde er durch die Sendungen "stern TV" und "Wer wird Millionär?" zum Publikumsliebling. Seit 1999 stellt Jauch dort Kandidaten die berühmte Frage nach der Million.

Neben Quiz- und Unterhaltungsshows wagte sich Jauch zwischen 2011 und 2015 mit seiner ARD-Talkshow auch ins politische Fach. Rückblickend bezeichnete er diese Zeit zwar als spannend, aber auch als besonders anstrengend.