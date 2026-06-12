Günther Jauch mit Brandenburgs höchster Ehrung ausgezeichnet
Von Monika Wendel
Potsdam - Der Fernsehmoderator Günther Jauch (69) hat am Freitag den Verdienstorden des Landes Brandenburg erhalten.
Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) verlieh ihm und zwölf anderen Männern und Frauen in der Staatskanzlei in Potsdam die höchste Auszeichnung des Landes.
Woidke sagte, als TV-Moderator beeindrucke Jauch mit Schlagfertigkeit, einer ordentlichen Portion Humor und mit erstaunlichem Wissen. Abseits des Rampenlichts engagiere er sich dafür, dass Potsdamer Aushängeschilder in neuem Glanz erstrahlten.
"Das ist ein großes Glück", sagte der Ministerpräsident. Der in Potsdam lebende Moderator unterstützt seit Langem mit finanziellen Spenden Sanierungsprojekte in den Schloss- und Gartenanlagen der Landeshauptstadt.
Unter den Ausgezeichneten sind unter anderem auch der Holocaust-Überlebende Richard Fagot (90) und die ehemalige Vorständin der Deutschen Bahn, Daniela Gerd tom Markotten (52).
Der Verdienstorden wird als Zeichen der Anerkennung für besondere Verdienste für das Land vergeben. Die Ausgezeichneten zeigten Leidenschaft, Engagement und Herzblut - diese Ressource sei ein "rarer Schatz", sagte Woidke. Er hoffe, dass ihre Beispiele viele Nachahmer finden.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa