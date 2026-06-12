Günther Jauch mit Brandenburgs höchster Ehrung ausgezeichnet

Potsdam - Der Fernsehmoderator Günther Jauch (69) hat am Freitag den Verdienstorden des Landes Brandenburg erhalten.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD, l.) hängt Günther Jauch (69) den Orden um. © Annette Riedl/dpa

Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) verlieh ihm und zwölf anderen Männern und Frauen in der Staatskanzlei in Potsdam die höchste Auszeichnung des Landes.

Woidke sagte, als TV-Moderator beeindrucke Jauch mit Schlagfertigkeit, einer ordentlichen Portion Humor und mit erstaunlichem Wissen. Abseits des Rampenlichts engagiere er sich dafür, dass Potsdamer Aushängeschilder in neuem Glanz erstrahlten.

"Das ist ein großes Glück", sagte der Ministerpräsident. Der in Potsdam lebende Moderator unterstützt seit Langem mit finanziellen Spenden Sanierungsprojekte in den Schloss- und Gartenanlagen der Landeshauptstadt.

Unter den Ausgezeichneten sind unter anderem auch der Holocaust-Überlebende Richard Fagot (90) und die ehemalige Vorständin der Deutschen Bahn, Daniela Gerd tom Markotten (52).