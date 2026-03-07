 1.301

Millionendeal am Starnberger See: Günther Jauch kauft Promi-Villa

Günther Jauch hat sich die Villa eines verstorbenen Prominenten am Starnberger See in Bayern gekauft.

Münsing (Bayern) - Günther Jauch (69) hat sich die Villa des verstorbenen deutschen Humoristen Loriot (†87, bürgerlich: Vicco von Bülow) im beschaulichen Münsinger Ortsteil Ammerland am Starnberger See gekauft.

Wie "Bild" berichtet, umfasst der Immobilien-Deal nicht nur die historische Villa, in der Loriot von 1963 bis zu seinem Tod 2011 gelebt hatte, sondern auch ein ehemaliges Atelier des Humoristen und ein Seegrundstück.

Ein Nachbar meinte, dass der Kaufpreis unter acht Millionen Euro gelegen hätte. "Günstig, wenn man es so nimmt", sagte er gegenüber dem Blatt.

Jauch und von Bülow waren eng befreundet. Der Moderator beschrieb seinen Humor als "unsterblich".

Von Bülow war bekennender "Wer wird Millionär?"-Fan.

Nach Loriots Tod lebte seine Ehefrau Rosemarie "Romi" von Bülow (†94) in der Villa, in der auch die gemeinsamen Töchter Bettina (71) und Susanne (†66) aufwuchsen.

Bettina von Bülow entschied sich nach dem Tod ihrer Schwester im Jahr 2025 dazu, den Familienbesitz zu verkaufen. Sowohl sie als auch die Nachbarn sind glücklich über den prominenten Käufer.

"Wir sind froh, dass es kein Bauträger ist, der da zwei, drei Grundstücke rausschneidet", zitiert "Bild" einen Anwohner.

Günther Jauch will Loriot-Villa modernisieren

Dem Bericht zufolge plane Jauch keine großen Umbaumaßnahmen, sondern lediglich, das Haus wieder auf einen modernen Stand zu bringen.

