Günther Jauch verrät: Darauf steht er gar nicht

Seit fast 26 Jahren führt Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" durch die Fragen der Sendung. © Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Bereits seit dem 3. September 1999 nimmt der 68-Jährige schon auf dem Stuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und wird dabei regelmäßig Zeuge der extremsten Emotionen.

"Die Leute haben zum Teil Tränen in den Augen, wenn sie auf einmal realisieren, 'hey, ich bin jetzt da'."

Im Gegensatz zu seinen Quizgästen ist der vierfache Familienvater aber überhaupt kein Fan von Überraschungen und Unvorhersehbarem. "Ich bin ein bisschen ein Kontrollfreak. Vor allen Dingen, was irgendwie so Fernsehen angeht", offenbart die TV-Ikone in einem Interview mit Arbeitgeber RTL.

Speziell eine Sache bereitet ihm immer wieder Sorgenfalten auf der Stirn, erklärt er. "Meine Angst ist immer, wenn irgendwo eine große Torte reingefahren wird, dann halb bekleidete Damen da rausspringen, weil sich irgendjemand da 'ne lustige Sache oder kleine Überraschung vorbereitet hat."