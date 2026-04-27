Guildo Horn übt Kritik an ESC-Beitrag: "Tut mir fast leid für Sarah Engels"

Köln - Kurz vor dem " Eurovision Song Contest " in Wien verrät Ex-Teilnehmer Guildo Horn (63), dass er von der diesjährigen Song-Auswahl um Sarah Engels (33) nicht wirklich begeistert ist.

Sarah Engels tritt am 16. Mai mit ihrem Song "Fire" beim ESC in Wien an. © Britta Pedersen/dpa

Bereits seit mehreren Wochen fiebert die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) dem größten Highlight ihrer Karriere hin, versucht zeitgleich für ihren Song "Fire" die Werbetrommel zu rühren.

Die deutsche ESC-Ikone Guildo Horn lässt sich davon allerdings nicht anstecken. Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht der Entertainer deshalb Klartext.

"Ihren ESC-Titel finde ich leider so sehr auf Nummer sicher gestrickt, dass es mir fast für sie leid tut", stellt der Musiker fest.

Von der DSDS-Zweiten aus dem Jahr 2011 hält Horn dagegen viel. "Sie ist eine tolle Sängerin, Darstellerin und Tänzerin. Und obendrein eine sehr angenehme, fleißige Persönlichkeit"

Und genau deshalb hätte sich der ESC-Teilnehmer von 1998 einen Song gewünscht, in dem sie "so richtig zeigen kann, was sie alles draufhat – und das ist eine ganze Menge."