Jürgen Milski "unter Schock": TV-Star trauert öffentlich um besten Freund

Köln - Jürgen Milski steht unter Schock: Der TV-Star hat seinen besten Freund Senol verloren. Die beiden Männer pflegten seit über 50 Jahren eine innige Beziehung.

Jürgen Milski (62) hat seinen besten Freund Senol verloren. Die beiden Männer waren über 50 Jahre lang die besten Freunde gewesen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich kann noch immer nicht begreifen, dass du nicht mehr da bist", trauert der 62-Jährige in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Die Nachricht vom Tod seines Freundes habe ihn am Freitagabend erreicht. Er "stehe unter Schock".

Erst kürzlich habe er noch mehrere Stunden bei seinem Kumpel im Krankenhaus verbracht. "Niemand konnte ahnen, dass du die Krankheit nicht überstehen würdest. Dass dies unsere letzten gemeinsamen Tage sein würden, ist so unvorstellbar", fährt Milski fort.

Wie der Ballermann-Star erzählt, gehörte Senol seit der Schulzeit zu seinem Leben: "Und jetzt ist da diese unendliche Traurigkeit, die sich kaum in Worte fassen lässt. Ein Schmerz, weil jemand fehlt, von dem man dachte, er würde immer da sein."

Drei alte Schnappschüsse teilt Milski mit seiner Community. Sie zeugen von der tiefen Freundschaft der beiden. "So viele Erinnerungen, so viel gemeinsam erlebt", schreibt er. Durch den Tod seines Freundes werde ihm bewusst, wie kurz das Leben sein könne.