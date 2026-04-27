Jürgen Milski "unter Schock": TV-Star trauert öffentlich um besten Freund
Köln - Jürgen Milski steht unter Schock: Der TV-Star hat seinen besten Freund Senol verloren. Die beiden Männer pflegten seit über 50 Jahren eine innige Beziehung.
"Ich kann noch immer nicht begreifen, dass du nicht mehr da bist", trauert der 62-Jährige in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Die Nachricht vom Tod seines Freundes habe ihn am Freitagabend erreicht. Er "stehe unter Schock".
Erst kürzlich habe er noch mehrere Stunden bei seinem Kumpel im Krankenhaus verbracht. "Niemand konnte ahnen, dass du die Krankheit nicht überstehen würdest. Dass dies unsere letzten gemeinsamen Tage sein würden, ist so unvorstellbar", fährt Milski fort.
Wie der Ballermann-Star erzählt, gehörte Senol seit der Schulzeit zu seinem Leben: "Und jetzt ist da diese unendliche Traurigkeit, die sich kaum in Worte fassen lässt. Ein Schmerz, weil jemand fehlt, von dem man dachte, er würde immer da sein."
Drei alte Schnappschüsse teilt Milski mit seiner Community. Sie zeugen von der tiefen Freundschaft der beiden. "So viele Erinnerungen, so viel gemeinsam erlebt", schreibt er. Durch den Tod seines Freundes werde ihm bewusst, wie kurz das Leben sein könne.
Zahlreiche Prominente drücken Jürgen Milski ihr Beileid aus
"Und gleichzeitig fühlt es sich unmöglich an, dass die Welt einfach weiterläuft, obwohl du nicht mehr da bist", erklärt der Sänger weiter. "Ich vermisse dich unendlich. Und ich werde dich nie vergessen, mein liebster Freund Senol."
Zahlreiche Menschen drücken in der Kommentarspalte unter dem traurigen Posting ihr Beileid aus. Dazu zählen auch einige Promis wie Annemarie Eilfeld (35), Simone Ballack (50), Jenny Elvers (53) und Simon Gosejohann (50).
Die Schauspielerin Michaela Schaffrath (55) alias "Gina Wild" wünscht Milski "und den Angehörigen ganz viel Kraft und Liebe in dieser schweren Zeit". Die wird der frühere "Big Brother"-Star sicherlich gut gebrauchen können.
Milski nahm im Jahr 2000 an der ersten Staffel der Reality-TV-Show teil, bei der er Zweiter wurde. Anschließend trat er als Partysänger auf Mallorca auf, wo er bis heute regelmäßig auf der Bühne steht.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa