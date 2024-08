Hahn im Korb: Matt Damon erscheint zu Film-Premiere mit fünf Damen im Schlepptau

Matt Damon (53) und Ehefrau Luciana (48, 2.v.r.) mit ihren Töchtern Alexia (24, l.), Isabella (18, 2.v.l.), Gia (15), und Stella (13, r.) in New York. © Imago/UPI Photo

Bei der Premiere seines neuen Films "The Instigators" (ab 9. August bei AppleTV+) in New York erschien Damon in fünffacher weiblicher Begleitung.

Im Schlepptau auf dem roten Teppich hatte er seine Frau Luciana Barroso (48), seine drei leiblichen Töchter Isabella (18), Gia (15), und Stella (13) sowie Adoptivtochter Alexia (24).

Erstere verlässt übrigens bald das Nest, um ihr Studium an der New York University zu beginnen.

So richtig abgefunden hat sich Damon damit noch nicht. Es sei "eine surreale Erfahrung", sagte der 53-Jährige im Interview mit "E! News".



"Denn es fühlt sich so an, als hätte ich sie gestern noch im Arm gehalten."