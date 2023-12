Nach Teilnahme an "Forsthaus Rampensau": Hanna und Cedric offiziell getrennt!

Anschließend seien die beiden auch noch im Traumurlaub zusammen gewesen. "Es war alles perfekt. Es war die schönste Zeit meines Lebens, keine Frage. Ich werde es vermissen", so Cedric in dem Statement zum Jahresende.

Dafür entschuldigte sich der 29-Jährige bereits vor TV-Ausstrahlung: "Wie ich aus der Haut gefahren bin ... Ich war so ehrgeizig und wollte unbedingt gewinnen und nicht rausfliegen", sagte er unter Tränen in seiner Instagram-Story. Und er betonte: Privat sei er immer viel liebevoller mit Hanna umgegangen.

Während Cedric die Trennung in einer Instagram-Story nun offiziell bestätigte, teilte Hanna nur die Zeilen aus dem Song "Kein Happy End". © Screenshot/Instagram/hannannika_, cedricbeidinger (Bildmontage)

Doch er lässt auch durchklingen, dass Hanna es war, die letztlich den Schlussstrich gezogen hatte: "Wenn ein Mensch gehen möchte, muss man ihn gehen lassen. Ich habe es lange versucht", so der 29-Jährige. Jetzt freue er sich aber auch auf all das, was die Zukunft für ihn noch bereithalte. Auch wenn Hanna dabei nicht mehr an seiner Seite stehen wird.

Und Hanna? Die äußerte sich bislang noch nicht zu der Trennung von Cedric.

Doch zeitgleich mit seinem Statement teilte sie in ihrer Story einen Song von Paula Hartmann (22) und Casper (41) mit den Zeilen: "Es gibt kein Happy End. Und zu geh'n ist nicht so schwer, wie du grad denkst."

Nach einer Trennung im Guten klingt das eher nicht ...