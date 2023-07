Fans haben Verdacht: Ist Porno-Sternchen Hanna Secret wieder Single?

Ist Hanna Secret (27) etwa wieder Single? Zumindest läuft ihr Liebesleben anders als geplant. © Screenshot/Instagram/hannasecret

Auf die konkrete Frage, wie es im Liebesleben der 27-Jährigen aussehe, reagierte Hanna überraschend ausweichend mit: "Anders, als geplant".

Huch? Zuletzt schwebte die Blondine doch noch mit ihrem Verlobten Vincent auf Wolke Sieben. Es wurde eine Hochzeit geplant. Hanna baute ein Eigenheim.

Ist jetzt etwa alles wieder aus und vorbei? Diese Vermutung hatten offenbar auch ihre Follower, wie ein Screenshot der eingesendeten Fragen verrät.

Statt auf diese Frage direkt zu antworten, verwies das Pornosternchen auf ihren YouTube-Kanal. Dort wolle sie am Sonntag in einem Video mehr zu diesem Thema sagen.

Erst Ende Juni erklärte die 27-Jährige in einem YouTube-Statement sich Zeit für sich nehmen zu wollen und veröffentlichte kein Aufklärungsvideo in gewohnter Form: "Gerade passiert in meinem Leben ziemlich viel und ich muss erst mal sehen, wie ich selber damit klarkomme." Im Leben laufe leider nicht immer alles nach Plan. "Auch wenn man versucht, so gut es geht, sein Leben zu planen", so Hanna weiter. Es habe sich etwas verändert, was sie erst mal mit sich selber ausmachen wolle.

Seither ist kein neues Video der "Sexpertin" auf ihrem YouTube-Kanal erschienen.