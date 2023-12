Hanna Secret: Darum können Männer keine Gefühle zeigen!

Buxtehude - Warum sprechen Männer eigentlich so ungern über ihre Gefühle? Diese Frage hat sich die ein oder andere wohl schon öfter mal gestellt. Pornodarstellerin Hanna Secret (27) kennt die möglichen Gründe!

Wozu das führt? Zu einem Bild von toxischer Männlichkeit in unserer Gesellschaft.

Außerdem sieht sie den Generationswandel als Auslöser dafür, dass Männer ihre Gefühle nicht offen kommunizieren können oder wollen. "Der Mann muss stark sein, er ist der Jäger, er muss einen harten Job haben", so lautet das Klischee.

Wie die 27-Jährige in ihrem neuen YouTube-Video erklärt, ist ein Grund für die fehlenden Emotionen bei den Männern die zunehmende Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft.

Der Pornostar wünscht sich, dass die Männer in Zukunft wieder mehr Emotionen zeigen können. "Ich finde das extrem heiß", betont Hanna. "Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mann seine wahrhaften Gefühle zeigen kann."

Ihre Botschaft an die Männerwelt lautet daher: "Ihr dürft Schwächen zeigen, das ist toll, wenn ihr das könnt." Auch in einer Beziehung helfe das weiter: "Wenn man über Dinge spricht, dann wird der 'Knickiknacki' automatisch auch besser. Also bitte traut euch, öffnet euch, sprecht mit uns darüber."