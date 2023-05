Hanna Secret im Shopping-Wahn: Diese neuen Teile hat sich der Pornostar gegönnt

Hamburg – Pornostar Hanna Secret (27) scheint aktuell ganz schön im Kaufrausch zu sein. In ihrer Instagram -Story am Samstagmorgen erzählt sie, dass sie sich schon wieder drei neue Teile gegönnt hätte. Doch wovon spricht die 27-Jährige, die ihren Followern zuvor in einem sehr knappen, sexy Outfit ein "schönes (langes) Wochenende" wünschte.

Der Pornostar macht sich im Garten gerne die Hände schmutzig. © Montage: Screenshot Instagram/hannasecret

Ein Hauch von Nichts in royal-blau, kombiniert mit hautfarbenen Strapsen und schwarzen Lack-High-Heels – in diesem Look zeigt sich Hanna, die sich zuletzt große Sorgen um die Folgen nach Absetzen der Pille machte, in einer Story zum Wochenende.

Doch nicht nur das. Auch bei der Gartenarbeit zeigt sich die 27-Jährige in knapper Kleidung. Zwar verzichtet sie nicht auf die Handschuhe, dafür aber auf eine lange Hose.

Beim Bewässern des Beetes scheint außerdem der Schlauch oder Sprenger außer Kontrolle geraten zu sein. Von Kopf bis Fuß durchnässt, posiert sie mit ihrem nassen Hintern für die Kamera.

"Gestern einfach schön dreckig und nass geworden - Gartenarbeit ist sooo geil, oder? Ich hatte Spaß. Wer fühlt es?" schreibt Hanna und versieht den Post mit anzüglichen Emojis.

Die Vermutung liegt nahe, dass der Pornostar seine Fans auch in Zukunft an der Gartenarbeit teilhaben lassen wird.