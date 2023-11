Hanna Secret lästert über Venus-Auftritt von Anne Wünsche: "Respektlos!"

Influencerin Anne Wünsche (32) ließ kein gutes Haar an den Besuchern der Venus. © Fotomontage: Screenshot/YouTube/Hanna Secret (2)

Während die anderen Damen leicht bekleidet die Messe eröffneten, stiefelte Anne in Turnschuhen, schwarzem Rock und Oberteil über den Teppich. "Als wenn man kurz vorher noch ein paar Sachen aus dem Kleiderschrank gekramt hat, die irgendwie zusammenpassen", bewertete Hanna das Outfit, die den Auftritt den anderen Frauen gegenüber respektlos fand.

"Ich kriege das auch hin, in den vier Tagen auszusehen, wie eine Zaubermaus mit hohen Schuhen", lederte sie weiter. "Aber man kann natürlich auch komplett aus dem Raster fallen, wie die gute Anne das getan hat."

Doch das war immer noch nicht alles. Denn für jeden ersichtlich, lästerte die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal ordentlich über die dortige Community ab. "Gott, wo bin ich hier gelandet", "Man kann es hier nur betrunken aushalten", "Können wir bitte gehen" oder "Bin ganz froh, dass es hier Alkohol gibt" waren nur einige ihrer Aussagen, die Hanna wiederholte.

Die 27-Jährige ärgerte sich extrem darüber, dass Anne für den Job eingeladen wurde und schließlich auch noch Geld bekam. "Ich weiß nicht, was das für eine Vorbildfunktion sein soll und warum man dann überhaupt so einem Job zustimmt. Wenn man nicht weiß, was das für eine Messe ist. Wenn man nicht weiß, was da für Menschen rumlaufen. Wenn man nicht weiß, wofür die Messe steht."