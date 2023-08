Hochzeit abgesagt! Porno-Star Hanna Secret bestätigt Trennung von ihrem Feuerwehrmann

Hanna Secret (27) sprach nun ganz offen über die Trennung von ihrem Verlobten. © Screenshot/Instagram/hannasecret (Bildmontage)

Schon zum Wochenanfang hatte die 27-Jährige in einem Q&A in ihrer Instagram-Story verdächtig ausweichend auf die Fragen zu ihrem Liebesleben geantwortet. Es laufe derzeit "anders, als geplant", beschrieb sie es zunächst geheimnisvoll.

Doch für viele Follower stand damit bereits fest, dass zwischen ihr und ihrem Verlobten Vincent der Haussegen wohl gewaltig schief hänge.

Zwar kündigte Hanna an, erst in einem YouTube-Video am Sonntag mehr dazu erzählen zu wollen. Doch am Donnerstag bestätigte dann in einem ersten Interview mit der Bild-Zeitung: "Ja, es stimmt. Wir sind nicht mehr zusammen."

Der Trennungsgrund? Offenbar wollte keiner der beiden seinen jeweiligen Lebensmittelpunkt für den anderen aufgeben. "Er ist halt durch und durch Buxtehuder (...). Meine Wurzeln sind in Schleswig-Holstein und Niedersachsen", erklärte Hanna. Doch ob das schon die ganze Wahrheit ist?

Hanna und Vincent hatten sich erst im März dieses Jahres verlobt: Überglücklich hatte sich die Norddeutsche anschließend bei ihren Instagram-Followern gemeldet und den funkelnden Ring an ihrem Finger gezeigt.

Öffentlich gemacht hatte sie ihre Beziehung zu Vincent erst vor rund einem Jahr während eines gemeinsamen Griechenland-Urlaubs.