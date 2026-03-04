Pornodarstellerin verrät Pläne für ihren Geburtstag: "Erst mal schön Müll sammeln"

Elmshorn - Jeder feiert anders: Am 7. März feiert Pornodarstellerin Hanna Secret ihren 30. Geburtstag. Ihr Plan: "Erst mal schön Müll sammeln." Wie bitte?

Pornodarstellerin Hanna Secret hat die Pläne für ihren 30. Geburtstag am Samstag verraten: Sie will "erst mal schön Müll sammeln". (Archivfoto) © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

Gut gelaunt meldete sich die gebürtige Hamburgerin am Mittwoch bei ihren Fans auf Instagram. Sie erklärte, dass der 7. März für sie dieses Jahr "ein ganz, ganz besonderer Tag" sei - und das nicht nur wegen ihres Ehrentags.

"Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es ein sehr magisches Datum für viele. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Rewe bis dahin so eine Aktion hat, wo man für die Tafel spenden kann. Dann hatte ich noch was anderes gelesen bei Edeka", erzählte Hanna.

Und: In vielen Gemeinden, zumindest im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein), werde an dem Tag Müll gesammelt. "Mein Dorf macht auch mit und ich bin richtig Feuer und Flamme, weil normalerweise sammeln wir nur alle zwei Jahre. Und das ist definitiv zu wenig", unterstrich die noch 29-Jährige.

Es gebe "leider immer noch zu viele Menschen, die ihren Scheiß in die Umwelt schmeißen", monierte die Schmuddelfilm-Darstellerin. Deshalb sei sie auch auf Gassirunden mit ihrem Hund Billy immer hinterher, die Hinterlassenschaften von anderen aufzusammeln.