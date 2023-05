Pornostar Hanna Secret hat Problem nach Absetzen der Pille: "Macht mir Sorgen"

"Es war so, dass ich laufen gegangen bin und plötzlich beim Laufen angefangen habe zu weinen", erinnert sie sich an ihre Gefühlslage. Sie habe sich nicht mehr wie sie selbst gefühlt.

Die 27-Jährige hat keine Periode mehr. © Instagram/hannasecret

Seit rund zwei Monaten habe sie schon keine Regelblutung mehr bekommen. "Mir macht das langsam Sorgen. Es ist nicht so, dass man die Pille absetzt und dann ist alles wieder gut, jeder Körper ist anders", betont die Hamburgerin.

Mit Ausbleiben der Periode seien in ihr auch Ängste in Bezug auf einen zukünftigen Kinderwunsch hochgekommen: "Man fragt sich, ob in seinem Körper alles richtig ist", so Hanna.

Ihre Karriere will die Pornodarstellerin aber noch nicht an den Nagel hängen. Sie hofft, dass sich ihre Hormone wieder einpendeln.