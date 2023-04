Pornostar Hanna Secret setzt die Pille ab: "Ich hätte das nicht erwartet"

Pornodarstellerin Hanna Secret (27) hat in ihrem neuen YouTube-Video über das Absetzen der Pille und die Auswirkungen gesprochen. © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

"Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Und ich wollte euch einfach mal erzählen, was sich bei mir verändert hat, was ich fühle und wie meine Gedanken zu dem Thema sind", erklärte die 27-Jährige zu Beginn.

Das Thema sei aus ihrer Sicht nämlich "sehr, sehr wichtig", unterstrich die gebürtige Hamburgerin - um anschließend nachzulegen: "Mir strahlt die Sonne aus dem Mors. Mir geht es mental wirklich viel, viel besser. Ich hätte das nicht erwartet."

So sei die "dunkle Wolke" die zuvor über ihr geschwebt habe, weg. "Meine Gefühle fühlen sich wieder freier an und auch im Alltag verspüre ich wieder mehr Freude", verdeutlichte die Wahl-Buxtehuderin.

Was sich noch verändert hat? "Ich habe keine Heißhungerattacken mehr, und ich habe auch wieder mehr Lust auf ... ihr wisst schon", erklärte Hanna mit einem Augenzwinkern.

Dabei habe ihr ihre Frauenärztin noch gesagt, dass die Pille keinen Einfluss auf ihre Libido habe. "Ich kann nur sagen, das ist alles falsch. Und das ärgert mich sehr, denn es zeigt, dass die Pharmaindustrie einfach wieder nur Geld verdienen will", kritisierte die Sexpertin.