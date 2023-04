Pornostar Hanna Secret schießt gegen Klima-Kleber: "Das ist nicht okay!"

Pornodarstellerin Hanna Secret (27) geriet am Dienstag in eine Aktion der "Letzten Generation". Anschließend ließ sie ihrem Frust via Instagram freien Lauf. © Instagram/hannasecret

Sichtlich genervt meldete sich die 27-Jährige am Nachmittag via Instagram aus ihrem Auto: "So Leute, ich bin f*ck und fertig. Der Tag hat so schön angefangen, mit so gutem Wetter, und dann wollte ich von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein fahren."

Ein böser Fehler, wie sich herausstellte: "Klima-Kleber haben mich gerade anderthalb Stunden meines Lebens gekostet, weil ich einfach im Stau stand", erzählte die gebürtige Hamburgerin.

Noch nie habe sie so viele genervte Leute gesehen, noch nie habe sie auf der Strecke so viel Sprit verbraucht, verdeutlichte Hanna - und ergänzte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass DAS für unsere Umwelt gut ist."

Sie selbst sei ja auch für Klima- und Umweltschutz - aber nicht so: "Kilometerlange Staus, nur weil man sich auf der Köhlbrandbrücke festklebt. Das ist nicht okay!", unterstrich die Pornodarstellerin.

Zu allem Überfluss musste sich die 27-Jährige auch noch darüber aufregen, dass Vögel ihr Auto "von vorn bis hinten" vollgeschissen hatten und sie den Wagen erst einmal waschen musste - manchmal kommt aber auch alles zusammen!