Porno-Star Hanna Secret postet heißes Foto: Fan überrascht mit ehrlichen Worten

Hamburg - War diese Frage wirklich ernst gemeint? Pornostar Hanna Secret (26) zeigt gerne, was sie zu bieten hat - nicht nur in Filmen, sondern auch immer mal wieder mit heißen Schnappschüssen. So geschehen auch am gestrigen Valentinstag auf ihrem Instagram -Kanal.

Porno-Darstellerin Hanna Secret (26) suchte am Valentinstag nach ihrem "Valentinsbärle". © Screenshot/Instagram/hannasecret

Dort postete die 26-Jährige mehrere Bilder von sich, wie sie in schwarzen Schuhen und einem sexy roten Body in der Natur steht, einen Teddybären aus Rosen in den Händen hielt und küsste.

Dabei hatte Hanna vor allem eine Frage in ihrem Kopf. "Willst du heut mein Valentinsbärle sein? 🐻🌹", richtete sie an ihre Follower und wollte wissen, wie sie sich an der Stelle des Bärs fühlen würden.

Die Antwort darauf dürfte ihr klar gewesen sein. Und es dauerte nicht lange, bis die Porno-Darstellerin die entsprechenden Kommentare zu den Bildern erhielt.

Neben viel Lob, wie "Du bist wunderschön" oder "Wow Hanna", hoben viele Männer natürlich gleich ihre Hand und schrien "Hier".

Einer von ihnen traf allerdings den Nagel auf Kopf. Der Fan fing seinen Kommentar ebenfalls mit lobenden Worten an. "Liebe Hanna, du siehst auf deinen Bildern atemberaubend toll 🔥 und wunderschön aus 😍", schrieb er.

Besonders die vielen Tattoos und der "mega knackige Booty" hatten es dem User angetan. Kein Wunder, dass auch er gerne den Platz mit dem Teddybären eingetauscht hätte. "Ich würde mich unglaublich freuen und mich sehr glücklich schätzen, wenn ich an seiner Stelle wäre 😊." Doch das wird wohl nur in seinen Träumen passieren.