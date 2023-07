Hape Kerkeling offen wie nie: Aus diesem traurigen Grund zog der TV-Star zurück nach Köln

Köln - Entertainer Hape Kerkeling (58) ist zurück in Köln ! Gemeinsam mit seinem Mann Dirk kehrte der TV-Publikumsliebling Berlin den Rücken und zog zurück ins Rheinland. Den äußerst traurigen Grund verriet der 58-Jährige kürzlich in einer Talkshow.

Hape Kerkeling kann auf mehr als 30 Jahre TV- und Bühnenerfahrung zurückblicken. © Imago / Eibner

Zusammen mit anderen prominenten Gesichtern nahm der "Ich bin dann mal weg"-Autor am gestrigen Donnerstag in der Talkrunde bei Maybrit Illner (58) Platz.

Angesprochen auf seinen Umzug aus der Haupt- in die Domstadt, gab der TV-Star bekannt, dass vor allem die zunehmende Schwulenfeindlichkeit der Grund für seine Rückkehr war. "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja", teilte Kerkeling mit.

Der Schritt des Umzugs sei dem 58-Jährigen zwar äußerst schwergefallen - wirklich bereut habe er die Entscheidung bis heute allerdings nicht.

"Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik", teilte der Schauspieler seine Gedanken.

Was er damit meint? Den Aufmarsch des Nationalsozialismus! "Mir kommt es so vor, als befänden wir uns am Vorabend von etwas, was ich jetzt nicht dringend erleben möchte."